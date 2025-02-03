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Дело о превышении полномочий при строительстве ФАПов возбудили в Курской области

В Курской области завели дело о превышении полномочий при строительстве 37 ФАПов
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В Курской области возбудили уголовное дело о превышении должных полномочий при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в ходе заседания правительства региона, передает ТАСС.

Строительство этих пунктов курировало АО «Корпорация развития Курской области», руководство которой ранее обвинили в причинении ущерба региональному бюджету при строительстве фортификационных сооружений на сумму около 800 млн рублей.

Фигурантами нового дела являются должностные лица министерства строительства Курской области, управления капитального строительства региона и «Корпорации развития Курской области».

Как рассказал Хинштейн, подозреваемые подписали акты ввода в эксплуатацию 37 ФАПов, построенных в 2024 году, хотя знали, что объекты были фактически не завершены. Впоследствии это стало препятствием для получения ими лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Все вскрывающиеся факты преступлений будут направляться в соответствующие структуры, добавил он.

В декабре сообщалось, что контракты на возведение фортификаций в Курской области обошлись бюджету в 3,2 млрд рублей.

Ранее гендиректор «Росхимзащиты» получил условный срок по делу о мошенничестве.

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