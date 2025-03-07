Пожар на складе в Подмосковье ликвидировали

МЧС: пожар на складе с паллетами в Подмосковье ликвидировали

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на складе с паллетами в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Пожар в подмосковной Сходне полностью ликвидирован, пострадавших нет», — рассказали в МЧС.

7 марта в подмосковном микрорайоне Сходня загорелся склад с паллетами. По данным МЧС, площадь огня составила 1,6 тысячи квадратных метров. В результате произошедшего обрушилась кровля на площади 800 квадратных метров.

В ведомстве отметили, что на месте пожара работали 49 специалистов и 15 единиц техники.

5 марта МЧС сообщало, что в Донецкой народной республике местный житель оставил у себя дома обогреватель без присмотра и лишился жилища. Инцидент произошел в Волновахском районе. Мужчина оставил включенный электрический обогреватель и отлучился в другую комнату. Пока его не было, электроника спровоцировала возгорание.

В этот же день в Пскове сотрудники экстренных служб спасли из пожара пять человек. Инцидент произошел в одной из квартир дома, расположенного на улице Труда. Там случилось возгорание, и из здания эвакуировали 28 человек, включая восьмерых детей.

Ранее в Японии распространялся сильнейший лесной пожар за последние полвека.