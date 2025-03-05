Россиянин оставил обогреватель без присмотра и спалил дом

В ДНР мужчина оставил обогреватель без присмотра и спалил дом

В ДНР местный житель оставил у себя дома обогреватель без присмотра и лишился жилища. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в Волновахском районе. Мужчина оставил включенный электрический обогреватель и отлучился в другую комнату. Пока его не было, электроника спровоцировала возгорание.

Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб ликвидировали пламя на площади в 140 квадратных метров. На кадрах видно полностью выгоревшее жилище.

До этого в Пскове сотрудники экстренных служб спасли из пожара пять человек. Инцидент произошел в одной из квартир дома, расположенного на улице Труда. Там случилось возгорание, и из здания, помимо спасенных, эвакуировали 28 человек, включая восьмерых детей. В результате произошедшего пострадал один мужчина.

Ранее школьник получил ожоги из-за загоревшейся зарядки от смартфона.