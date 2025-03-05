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Во время пожара в Пскове спасли пять человек

В Пскове из пожара спасли пять человек
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Shutterstock/Aleksey Matrenin

В Пскове сотрудники экстренных служб спасли из пожара пять человек. Об этом сообщает «Россия Псков».

Инцидент произошел в одной из квартир дома, расположенного на улице Труда. Там случилось возгорание, и из здания эвакуировали 28 человек, включая восьмерых детей. Еще пятерых спасли из огня.

В результате произошедшего пострадал один мужчина, его доставили в медицинское учреждение. Причина пожара в данный момент устанавливается.

К ликвидации огня привлекли 17 сотрудников экстренных служб и четыре единицы спецтехники.

До этого в Петербурге произошел крупный пожар в производственном здании. МЧС присвоило пожару ранг №2. Этот номер ставится в том случае, если имеется дефицит воды, возможностей, машин, оборудования и людей для ликвидации пожара.

Ранее школьник получил ожоги из-за загоревшейся зарядки от смартфона.

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