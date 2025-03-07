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Ветеран СВО Айдысмаа Монгуш решилась оставить фронт ради детей

Медик, вынесшая из зоны СВО тело мужа, не вернется на фронт и останется с детьми
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Кадр из видео ТАСС

Ветеран спецоперации на Украине, военный медик Айдысмаа Монгуш, которая самостоятельно эвакуировала тело супруга-штурмовика, пока не собирается возвращаться на фронт. В интервью ТАСС она рассказала, что на данный момент хочет заняться воспитанием детей.

«Пока, наверное, нет. Сейчас я нужна детям», — сказала Монгуш.

При этом она не исключила, что может вернуться в зону проведения СВО.

6 марта во время встречи президента России Владимира Путина с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» Айдысмаа Монгуш рассказала, как вынесла с поля боя своего мужа, который получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ее супруг Дажы Омак был штурмовиком. По словам медика, они служили в войсковых частях в 20 км друг от друга, но им не удавалось увидеться. Когда женщина узнала, что ее мужа не стало, она попросила командира о разрешении на эвакуацию тела. Айдысмаа Монгуш отпустили по семейным обстоятельствам.

Одна из участниц встречи с президентом предложила отметить Монгуш государственной наградой. Путин поддержал эту инициативу.

Ранее Путин рассказал, почему Россию не сломить.

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