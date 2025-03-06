Участница СВО рассказала Путину, как вынесла с поля боя тело мужа

Участница СВО, военный медик Айдысмаа Монгуш рассказала на встрече президента России Владимира Путина с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» о том, как она вынесла с поля боя тело своего мужа. Об этом сообщает РИА Новости.

Ее супруг Дажы Омак был штурмовиком. Он героически погиб, когда выполнял боевую задачу. Тело мужа женщина эвакуировала из зоны боевых действий самостоятельно в составе эвакуационной группы.

Медик рассказала, что она и ее супруг служили в войсковых частях в 20 километрах друг от друга, но им не удавалось увидеться. Когда Монгуш сообщили о гибели супруга, то она доложила об этом своему командиру и запросила у него разрешение для эвакуации тела.

«Он меня отпустил по семейным обстоятельствам. Но не было приказа, чтобы я поехала со своим взводом. Я уже поехала с его сослуживцем. Поехали, эвакуацию сделали», — добавила женщина.

Одна из участниц встречи предложила отметить госнаградой Монгуш.

«Я с вами согласен», — поддержал это предложение российский лидер.

На этой же встрече Путин не смог сдержать эмоций от рассказа матери участника спецоперации о героизме ее сына.

Ранее Путин рассказал, почему Россию не сломить.