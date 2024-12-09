Путин рассказал, почему Россию не сломить

Президент России Владимир Путин во время торжественной церемонии вручения Героям России медали «Золотая звезда» заявил, что страну никому не удастся сломить. Трансляцию с выступлением российского лидера вела пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что на стороне России правда, сила духа и оружия.

«Гордимся мужеством наших воинов, сражающихся в зоне специальной военной операции. Их решимость не оставляет никаких сомнений в том, что мы победим», — добавил президент.

До этого оператор БПЛА группировки войск «Запад», командир взвода БПЛА лейтенант Максим Поташев заявил, что на передовой не было так страшно, как на церемонии награждения в Кремле, когда он получил из рук президента Владимира Путина «Золотую Звезду» Героя Российской Федерации.

По словам бойца, он был не в курсе, что его собираются наградить. Поташев просто «каждый день выполнял свой долг, и каждый день были какие-то результаты». Боец пояснил, что сначала даже не понял, какой именно наградой его будут награждать, и что вручать ее будет лично президент.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.