Россиянам рассказали о видах мошенничества перед 8 Марта

Мошенники перед 8 Марта пытаются выманить у девушек деньги, используя ложные предложения о знакомствах, рассылку вредоносных поздравительных картинок в социальных сетях и сообщений о распродажах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование ВТБ.

Среди других схем — доставка цветов или письма с подарками по промокоду.

Аналитики предупреждают, что аферисты в преддверии праздника применяют комбинированные схемы по социальной инженерии и фишингу с акцентом на тему 8 Марта. Например, аферист сначала создает фальшивый профиль с привлекательными фото и личными данными, и, вызвав доверие, в какой-то момент он просит денег для решения своих проблем. Женщины переводят мошеннику деньги, затем злоумышленник отказывается от дальнейшей встречи и продолжает махинации.

Другая схема — доставка цветов на имя женщины. Ей поступает звонок о якобы заказанной доставке на ее имя. Для получения подарка мошенники просят назвать адрес доставки и код из сообщения. Его в итоге используют для входа в личный кабинет «‎Госуслуг» или банковского приложения.

Накануне сообщалось, что около 3,6 млн россиян уже установили самозапрет на кредиты, большинство выбрали полный запрет на оформление займов.

До этого в Минцифры рассказывали, что запрет устанавливается на все потребительские кредиты и займы. При этом в приложении можно либо полностью запретить возможность получения займа, либо ограничить ее частично. Помимо этого, можно запретить себе только дистанционное кредитование.

Ранее рост мошенничества объяснили доверием россиян к роботам.