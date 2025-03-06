Более 3,5 млн россиян уже оформили самозапрет на кредиты

ОКБ: около 3,6 млн россиян уже установили самозапрет на кредиты

Около 3,6 млн россиян уже установили самозапрет на кредиты, большинство выбрали полный запрет на оформление займов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

«За первые пять дней работы сервиса самозапрет на кредиты установили порядка 3,6 млн человек. Подавляющее большинство заявлений подано на полный запрет на кредиты: 91%, или 3,4 млн заявок. 6,5 тыс.», — сообщили агентству в ОКБ.

Кроме того, уточняется, что примерно 6,5 тыс. граждан сняли самозапрет в период с 1 по 4 марта.

Накануне глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что за четыре дня работы этого механизма им воспользовались около трех миллионов человек.

До этого в Минцифры сообщали, что запрет устанавливается на все потребительские кредиты и займы. При этом в приложении можно либо полностью запретить возможность получения займа, либо ограничить ее частично. Помимо этого, можно запретить лишь дистанционное кредитование.

В пресс-службе уточнили, что сервис не дает возможность заблокировать займы на ипотеку, а также образовательные и автокредиты. Уточняется, что снять ограничение можно в любой момент, подав заявление в приложении «Госуслуг». Для его подписания необходима электронная подпись.

Ранее россиянам рассказали о минусе самозапрета на выдачу кредита.