Рост мошенничества объяснили доверием россиян к роботам

Россияне доверяют роботам, поэтому мошенники активно этим пользуются и похищают деньги с помощью фейковых ботов. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель аналитической компании Zecurion Владимир Ульянов. Так он прокомментировал сообщения о том, что аферисты стали использовать бот в мессенджере Telegram якобы от имени «Почты России», который обещает пользователям найти посылку, однако на самом деле ворует их деньги.

«Схемы с фейковыми ботами и аккаунтами поддержки уже активно используются мошенниками для кражи денег россиян. Благодаря простоте создания новых аккаунтов взамен блокированных и достаточно высокая конверсии их работы, они будут использоваться и в дальнейшем. С точки зрения жертв, роботы не имеют злого умысла обманывать людей и несут меньше рисков компрометации данных. Поэтому роботам готовы выдавать конфиденциальную информацию. А неточности и странности в работе списывают на неотлаженную механику работы системы», — пояснил эксперт.

По его словам, россиянам, прежде всего, нужно научиться распознавать мошеннические схемы вне зависимости от повода, по которому им пишут злоумышленники. Ульянов уточнил, что потенциально опасными могут оказаться любые входящие сообщения в мессенджерах — посылка не может потеряться, если ее не заказывали, а если заказывали, то реквизиты должны совпадать с реальными.

Эксперт добавил, что мошенники также используют уловки из арсенала социальной инженерии или попросту обмана, любопытство россиян (что за посылка?), жадность (бесплатный подарок), принуждают сделать что-то как можно скорее (ограничены по времени). Если есть подобные индикаторы, Ульянов посоветовал прекратить общение и никаких действий не предпринимать.

Ульянов призвал проверять посылки и общаться со службами поддержки на настоящих ресурсах — переходить на них только по достоверным ссылкам из надежных источников (нежелательные рассылки и реклама к таким не относятся). Эксперт заключил, что боты, так же как и люди, могут обманывать или действовать в интересах мошенников, которые их создали и настроили, поэтому не должны пользоваться большим доверием, чем живые люди.

О схеме с ботом «Почты России» 5 марта рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел. В МВД пояснили, что мошенники сначала звонят жертве и сообщают, что на ее имя пришла посылка или заказное письмо. Для уточнения адреса человека перенаправляют в чат-бот в Telegram. С помощью бота аферисты получают доступ к аккаунту жертвы и в дальнейшем крадут ее деньги.

Ранее сообщалось, что в России может появиться налог на роботов.