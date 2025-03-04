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У папы Франциска повторились эпизоды дыхательной недостаточности

Папа Франциск перенес два приступа острой дыхательной недостаточности
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Guglielmo Mangiapane/Reuters

3 марта больной двусторонней пневмонией папа Римский Франциск дважды перенес приступы острой дыхательной недостаточности. Об этом сообщает служба печати Святого престола.

Острая дыхательная недостаточность была вызвана значительным скоплением эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом. Врачи вынуждены были провести две бронхоскопии с аспирацией обильного секрета.

Во второй половине дня понтифику продолжили проводить ​​неинвазивную искусственную вентиляцию легких. По мнению врачей, в дальнейшем возможно повторение приступов.

Франциск находится в сознании и отвечает на действия медиков.

2 марта сообщалось, что состояние понтифика стабилизировалось, искусственная вентиляция легких ему больше не нужна.

4 февраля 88-летнего папу Римского госпитализировали с инфекцией дыхательных путей.

Ранее католики России отреагировали на пророчество о последнем папе.

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