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Россиянам рассказали о минусе самозапрета на выдачу кредита

Специалист Бархота: мошенники могут научиться обходить запрет на выдачу кредита
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Shutterstock/Tero Vesalainen

Главным минусом самозапрета на выдачу кредитов может стать то, что мошенники придумают схему обхода этого ограничения. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

«Минусов практически нет. Единственное, есть мнение, что мошенники могут найти новые способы обмана граждан. Например, начнут представляться сотрудниками «Госуслуг», этакими благодетелями, которые якобы установили, что самозапрет снят третьими лицами. То есть на месте старых демонов появляются новые», — уточнил эксперт.

При этом, по его словам, пока такая мера поможет защитить россиян от аферистов. К плюсам запрета на выдачу кредитов Бархота также отнес простоту установки и снятия ограничений. Он добавил, что такая мера будет особенно востребована у граждан со стабильным доходом и накоплениями, которые являются наиболее привлекательными для мошенников.

Опрос финансовой онлайн-платформы Webbankir, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что более половины — 60% — россиян собираются оформить самозапрет на кредиты. Из них 20% подтвердили, что сделают это однозначно, остальные 40% допускают такую возможность в будущем.

Ранее были названы категории россиян, которым нужно поспешить с самозапретом на кредиты.

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