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Названа предварительная версия взрыва банкомата в ТРЦ на северо-востоке Москвы

ТАСС: предварительной версией взрыва в ТРЦ в Москве являются действия аферистов
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Прокуратура Москвы

Предварительной версией взрыва банкомата в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) на северо-востоке Москвы являются действия мошенников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник агентства отметил, что один из жителей города мог заложить взрывное устройство в аппарат, поддавшись на уговоры аферистов.

«В таких случаях преступники зачастую представляются сотрудниками силовых ведомств», — уточнил он.

Днем 6 марта в ТРЦ «Свиблово», который находится на улице Снежной на северо-востоке Москвы, произошел взрыв. Как писал Telegram-канал «360 ЧП», в расположенном в здании отделении финансовой организации взорвался банкомат.

В результате в помещении оказались выбиты стекла. Telegram-канал Baza сообщил, что никто из находившихся внутри людей не пострадал. После взрыва на место происшествия прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

Позже в Telegram-канале SHOT появилась информация о том, что банкомат взорвался из-за закинутой в купюроприемник бомбы. Как выяснили журналисты, взрывоопасный предмет заложил неизвестный мужчина. Ему удалось скрыться с места происшествия, сейчас гражданина ищут представители правоохранительных органов.

Ранее в Пермском крае учительница подожгла отделение банка, поверив мошенникам.

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