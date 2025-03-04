В Перми педагог поверила аферистам и подожгла отделение банка

Учительницу из Перми подозревают в поджоге банкоматов. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел на улице Ленина. По данным Telegram-канала, неизвестные связались с 46-летним педагогом, представились руководством школы и убедили взять несколько кредитов.

После этого ее заставили поджечь банкомат и оставить на месте записку, в которой причиной произошедшего она называет отказ в займе.

Женщина выполнила все инструкции, ее задержали после поджога ночью. На месте также обнаружили записку и бутылку с бензином.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, она может получить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Петербурге 70-летнего местного жителя задержали за поджоги нескольких банкоматов. По данным местных изданий, пожилой мужчина устроил пожар в отделениях на Тверской улице и проспекте Ленина. Он пытался устроить еще один поджог, но не смог. Предположительно он действовал по инструкции аферистов.

Ранее в Петербурге задержали пенсионерку, подозреваемую во взрыве банкомата.