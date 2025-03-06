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Названа причина взрыва банкомата в московском ТРЦ

SHOT: банкомат в ТРЦ в Москве взорвался из-за закинутой в купюроприемник бомбы
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Telegram-канал «Mash»

Банкомат, расположенный в банке в торгово-развлекательном центре «Свиблово» на северо-востоке Москвы, взорвался из-за бомбы, закинутой в купюроприемник. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По его информации, подозреваемый в подрыве банкомата подошел к нему, ввел код, чтобы снять наличные. Когда купюроприемник открылся, он бросил в него взрывное устройство. Предварительно, это мог быть самодельный взрывпакет. Злоумышленник скрылся с места ЧП. В настоящее время правоохранители ведут его розыск.

Инцидент произошел днем 6 марта. В результате взрыва на первом этаже в банке выбило стекла. По данным Telegram-канала Baza, пострадавших нет. На месте ЧП сейчас работают сотрудники оперативных служб. Силовики оцепили вход в банк, также прибыли пожарные.

До этого в Санкт-Петербурге пенсионерка запустила фейерверк в отделении банка. Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая заявила, что ее обманули мошенники.

Злоумышленники убедили жительницу города, что кто-то взломал ее аккаунт на «Госуслугах», и предложили перевести на «безопасный счет» более одного миллиона рублей. Позже аферисты снова связались с пенсионеркой, но уже под видом стражей порядка. Они сообщили женщине о хищении ее денежных средств, призвав отомстить мошенникам. В результате обманутая жительница Санкт-Петербурга купила фейерверк и активировала его в отделении банка.

Ранее в Перми взорвали отделение банка.

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