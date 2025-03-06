В московском ТРЦ «Свиблово» произошел взрыв в отделении банка

В банке на северо-востоке Москвы произошел взрыв

В торгово-развлекательном центре «Свиблово» на северо-востоке Москвы произошел взрыв. По данным Telegram-канала «360 ЧП», в отделении «Газпромбанка» на улице Снежной взорвался банкомат.

Инцидент произошел 6 марта. По данным источника, в результате взрыва на первом этаже в банке выбило стекла.

По данным Telegram-канала Baza, пострадавших нет. На месте ЧП сейчас работают сотрудники оперативных служб. Силовики оцепили вход в банк, также прибыли пожарные.

До этого взрыв произошел в банке, расположенном на бульваре Яна Райниса в Москве. В отделение вошел неизвестный мужчина, а после в зоне, где стоят банкоматы, детонировал некий предмет. Как стало известно позже, взрыв в помещении произошел из-за фейерверка.

В момент происшествия в банке находились только сотрудники. Работники незамедлительно покинули помещение. Предполагаемого злоумышленника оперативно задержали представители службы безопасности банка.

Ранее в Краснодаре женщина подожгла банкомат после звонка мошенников.