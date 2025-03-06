Появились кадры с места взрыва в отделении банка в Москве

Прокуратура опубликовала фото с места взрыва в отделении банка в Москве

Столичная прокуратура опубликовала фотографии с места взрыва в отделении банка в торгово-развлекательном центре «Свиблово» на улице Снежной в Москве. Снимки размещены в Telegram-канале ведомства.

По предварительной информации, в результате действий неизвестного банкомат и остекление помещения получили повреждения, отметили в ведомстве.

В надзорном органе подчеркнули, что контролируют установление обстоятельств инцидента.

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Незадолго до этого сообщалось, что на месте ЧП сейчас работают сотрудники оперативных служб. Силовики оцепили вход в банк, также прибыли пожарные. По данным Telegram-канала Baza, пострадавших нет.

Telegram-канал SHOT писал, что за несколько мгновений до хлопка к банкомату в здании подходил мужчина. Затем произошел взрыв.

В декабре прошлого года пенсионерка запустила фейерверк в отделении банка в Санкт-Петербурге. Женщину задержали сотрудники правоохранительных органов, на допросе она рассказала, что стала жертвой мошенников.

Ранее в Краснодаре женщина подожгла банкомат после звонка мошенников.