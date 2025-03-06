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Названа возможная причина взрыва в отделении банка в Москве

SHOT: взрыв в отделении банка мог произойти при попытке ограбления
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Telegram-канал«360 ЧП»

Взрыв в отделении Газпромбанка, находящемся в московском торгово-развлекательном центре «Свиблово» на первом этаже, мог произойти из-за попытки ограбления банка. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным оперативных служб, за несколько мгновений до хлопка к банкомату в здании подходил мужчина. Затем произошел взрыв, ударной волной выбило стекло в помещении банка. Информация о пострадавших не поступала. На месте ЧП работают спасатели и полиция.

Инцидент произошел днем 6 марта на северо-востоке Москвы. Вход в банк на данный момент оцепили силовики. По предварительной информации, в банке взорвался банкомат.

До этого пенсионерка запустила фейерверк в отделении банка в Санкт-Петербурге. Женщину задержали сотрудники правоохранительных органов, на допросе она рассказала, что стала жертвой мошенников.

Аферисты убедили жительницу города, что кто-то взломал ее аккаунт на «Госуслугах», и предложили перевести более 1 млн рублей якобы на безопасный счет. Позже мошенники вновь связались с пенсионеркой, но в этот раз под видом стражей порядка. Они сообщили ей о хищении денег, призвав отомстить преступникам. В результате обманутая петербурженка купила фейерверк и запустила его прямо в банке.

Ранее в Краснодаре женщина подожгла банкомат после звонка мошенников.

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