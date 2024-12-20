В Петербурге обманутая мошенниками пенсионерка запустила фейерверк в банке

В Петербурге жертва мошенников была задержана после запуска фейерверков в отделении банка. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

За неделю до инцидента с женщиной связались неизвестные, и, представившись работниками «Госуслуг», заявили о взломе ее аккаунта. Позже «силовики» убедили ее отправить на «безопасный счет» более миллиона рублей.

После этого аферисты снова связались с пенсионеркой, но под видом правоохранителей и рассказали о похищении средств. Они предложили пострадавшей отомстить мошенникам.

В результате она купила фейерверки и пришла в отделение банка. Там она поставила фейерверк на стол и подожгла. В помещении она выпустила минимум 35 залпов.

Как сообщает 78.ru, в отделении уже навели порядок. В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело.

До этого подобный случай произошел в Краснодаре. По версии правоохранителей, 29-летнюю женщину тоже обманули мошенники. Они напугали местную жительницу тем, что кто-то оформил на нее кредит и пытается получить деньги. Чтобы остановить злоумышленников, женщина подожгла отделение.

Ранее в Москве девушка по указке мошенников подожгла машину возле суда.