В Перми неизвестный взорвал отделение банка, после чего там произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам очевидцев, на улице Мира мужчина поставил неустановленный предмет у входа в банк и подорвал его. По предварительным данным, мужчину успели задержать. На месте дежурит полиция.

Telegram-канал со ссылкой на очевидцев пишет, что может быть один пострадавший. Его якобы видели на носилках возле места взрыва, но официального подтверждения этой информации нет.

22 декабря стало известно, что правоохранители квалифицировали как теракт взрыв в отделении банка на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге. Как сообщало Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержанной по подозрению в преступлении 68-летней пенсионерке грозит до двадцати лет лишения свободы.

Ранее последствия взрыва в отделении банка в Петербурге попали на видео.