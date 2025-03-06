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Сброс авиабомбы в Южной Корее попал на видео

Появилось видео падения авиабомбы на жилой район в Южной Корее

Случайный сброс авиабомбы на жилой район города Пхочхон в Южной Корее запечатлели на видео. Ролик опубликовало агентство «Рёнхап».

«Толчок [в результате взрыва] был настолько сильным, что весь город ощутил сильное сотрясение. Ветки деревьев, сломанные взрывом, были разбросаны повсюду, создавая хаос. По словам очевидцев, после падения бомбы место происшествия заполнилось дымом», — говорится в публикации.

По данным издания, повреждения получили пять жилых домов и церковь.

6 марта два истребителя KF-16, участвовавших в совместных учениях США и Южной Кореи, нештатно сбросили восемь неуправляемых бомб MK-82 за пределами полигона Сынчжин в городе Пхочон, который находится в 42 км к северо-востоку от Сеула. Предварительно, военные установили неправильные координаты.

Позже стало известно, что в результате происшествия пострадали 15 человек: два человека получили серьезные травмы, еще 13 — легкие.

MK-82 — это неуправляемая бомба, используемая для разрушения зданий и мостов. Она достаточно мощная, чтобы создать воронку диаметром 8 метров и глубиной 2,4 метра.

Ранее удар ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Курской области попал на видео.

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