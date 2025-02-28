Удар ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Курской области попал на видео

Появилось видео удара ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Курской области

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар сверхмощной авиабомбой ФАБ-3000 по позициям украинской армии в районе населенного пункта Куриловка в Курской области. Кадры этой атаки опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«В результате удара ротный опорный пункт ВСУ практически полностью уничтожен вместе с боевиками», — говорится в сообщении.

На видеозаписи можно увидеть мощные взрывы. Российские военные сбросили трехтонный снаряд на скопление живой силы противника. Уточняется, что позиции врага выявили разведывательные дроны РФ и передали координаты на пульт управления ВКС России.

Накануне российские войска ударили фугасными авиабомбами (ФАБ) по командному пункту ВСУ в Константиновке. Удар несколькими ФАБами был нанесен по территории кондитерского завода «Конти». В результате атаки было уничтожено около 10 офицеров, которые занимались обслуживанием закрытых каналов связи.

Ранее появились кадры бегства ВСУ из освобожденного населенного пункта в ДНР.