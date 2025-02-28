Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Удар ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Курской области попал на видео

Появилось видео удара ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Курской области

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар сверхмощной авиабомбой ФАБ-3000 по позициям украинской армии в районе населенного пункта Куриловка в Курской области. Кадры этой атаки опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«В результате удара ротный опорный пункт ВСУ практически полностью уничтожен вместе с боевиками», — говорится в сообщении.

На видеозаписи можно увидеть мощные взрывы. Российские военные сбросили трехтонный снаряд на скопление живой силы противника. Уточняется, что позиции врага выявили разведывательные дроны РФ и передали координаты на пульт управления ВКС России.

Накануне российские войска ударили фугасными авиабомбами (ФАБ) по командному пункту ВСУ в Константиновке. Удар несколькими ФАБами был нанесен по территории кондитерского завода «Конти». В результате атаки было уничтожено около 10 офицеров, которые занимались обслуживанием закрытых каналов связи.

Ранее появились кадры бегства ВСУ из освобожденного населенного пункта в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами