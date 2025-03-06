В Южной Корее обезвреживают упавшие из-за ошибки авиабомбы

В Южной Корее обезвреживают авиабомбы, упавшие на жилой район во время учений

В Южной Корее проводят операцию по обезвреживанию неразорвавшихся авиабомб после сброса снарядов с истребителей во время учений. Об этом сообщило Yonhap News Agency.

Жителям деревни рядом с городом Пхочхон, где находится полигон, приказали эвакуироваться на время работ.

6 марта два истребителя KF-16, участвовавших в совместных учениях США и Южной Кореи, нештатно сбросили восемь бомб MK-82 за пределами полигона Сынчжин в городе Пхочон.

Предварительно, военные установили неправильные координаты. По данным местных властей, пострадали семь человек. Кроме того, были разрушены церковь и шесть других зданий в деревне.

Бомба MK-82 — это неуправляемая бомба, используемая для разрушения зданий и мостов. Она достаточно мощная, чтобы создать воронку диаметром 8 метров и глубиной 2,4 метра.

Ранее авиабомба упала на дом в Белгороде.