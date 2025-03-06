Число пострадавших от падения бомб в Южной Корее увеличилось до 15

Число пострадавших от случайного сброса бомб на жилые дома в Южной Корее возросло до 15 человек. Об этом сообщило южнокорейское издание Chosun Ilbo.
Два человека получили серьезные травмы, еще 13 — легкие.
«Пока не было случаев остановки сердца или потери сознания у пациентов», — рассказали в экстренных службах.
В результате происшествия в соборе были ранены двое военнослужащих. Они проходят лечение в госпитале Святой Марии в Ыйджонбу.
Кроме того, власти подтвердили, что были повреждены пять домов, склад, военный собор, теплица и грузовик.
6 марта два истребителя KF-16, участвовавших в совместных учениях США и Южной Кореи, нештатно сбросили восемь неуправляемых бомб MK-82 за пределами полигона Сынчжин в городе Пхочон, который находится в 42 км к северо-востоку от Сеула.
Предварительно, военные установили неправильные координаты.
Ранее в Южной Корее отстранили трех командиров армии.