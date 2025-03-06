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Число пострадавших от падения бомб в Южной Корее увеличилось до 15

В Южной Корее число пострадавших при сбросе бомб на жилые дома увеличилось до 15

Число пострадавших от случайного сброса бомб на жилые дома в Южной Корее возросло до 15 человек. Об этом сообщило южнокорейское издание Chosun Ilbo.

Два человека получили серьезные травмы, еще 13 — легкие.

«Пока не было случаев остановки сердца или потери сознания у пациентов», — рассказали в экстренных службах.

В результате происшествия в соборе были ранены двое военнослужащих. Они проходят лечение в госпитале Святой Марии в Ыйджонбу.

Кроме того, власти подтвердили, что были повреждены пять домов, склад, военный собор, теплица и грузовик.

6 марта два истребителя KF-16, участвовавших в совместных учениях США и Южной Кореи, нештатно сбросили восемь неуправляемых бомб MK-82 за пределами полигона Сынчжин в городе Пхочон, который находится в 42 км к северо-востоку от Сеула.

Предварительно, военные установили неправильные координаты.

Ранее в Южной Корее отстранили трех командиров армии.

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