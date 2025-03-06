Назван способ вывести Россию на новый уровень

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург позволит Российской Федерации выйти на новый технологический уровень. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

По его словам, каждая составляющая данного проекта будет являться «достижением научной мысли». При его реализации планируется использовать новейшие материалы и цифровые технологии, отметил чиновник.

«ВСМ позволит России выйти на новый технологический уровень с возможностью применения новых технологий на иных инфраструктурных проектах», — сказал он.

Поляков также заявил, что на магистрали будут работать современные системы мониторинга объектов инфраструктуры, которые позволят своевременно определять отказы и неисправности. При этом будет требоваться совершенно новый уровень информационной безопасности, подчеркнул он.

23 декабря министр транспорта РФ Роман Старовойт заявил, что первый российский высокоскоростной поезд, который будет ходить по ВСМ Москва — Санкт-Петербург, назвали «Белый кречет». РЖД подписали с «Уральскими локомотивами» контракт на 12 млрд рублей, который предполагает изготовление, сертификацию и поставку первых двух высокоскоростных электропоездов для первой в стране ВСМ.

Запуск первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург ожидается 1 апреля 2028 года. Стоимость проекта оценивается в 1,75 трлн рублей.

Ранее Путин поручил принять меры для строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург.