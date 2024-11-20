Стало известно, когда запустят первую в России ВСМ Москва — Петербург

В России запуск первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург ожидается 1 апреля 2028 года. Об этом говорится на сайте концессионера трассы «ВСМ Две столицы».

Отмечается, что высокоскоростной трассой считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия, по которой ездят поезда со скоростью от 200 до 400 км в час. Таких дорог в РФ пока нет.

Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Санкт-Петербург должна стать первой в России. Строительство начнется в 2024 году. Протяженность трассы составит 679 километров, время в пути — 2 часа 15 минут. Стоимость проекта оценивается в 1,75 трлн рублей.

К ВСМ между Москвой и Петербургом планируют привлечь грузоотправителей. По данным СМИ, грузоотправителям предложено выкупить 5,8% головной компании концессионера, что позволит им впоследствии получить приоритетный доступ к грузовому северо-западному направлению. Сумма сделки оценивается в 19 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что на железнодорожных переездах появятся дополнительные камеры.