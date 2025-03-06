«Даже услышал его голос»: отец рассказал о состоянии мальчика, покусанного собаками в Сочи

Отец мальчика, который пострадал от нападения собак в Сочи, поделился подробностями о его самочувствии. Его слова приводит «Кубань 24».

По словам мужчины, в состоянии сына заметна положительная динамика, и его выводят из искусственной комы.

Во время визита отца ребенок сначала «отвечал» на его вопросы моргая глазами, затем, прощаясь, ответил. Помимо этого, он сам двигал руками. Таким образом, пациент уже понимает, что ему говорят.

Мальчик попал в больницу после того, как на него напали две собаки породы хаски. Животные разодрали ему лицо, после чего он попал в больницу в тяжелом состоянии. Отец забрал с места инцидента части носа и губы, но они не прижились. Пострадавшего отправили в больницу в Москве.

Владельца хаски тем временем задержали. Выяснилось, что 48-летний хозяин раз в несколько дней приезжал на участок, чтобы покормить собак. Перед нападением животные не ели десять дней. Питомцы сделали подкоп под забором и выбежали с территории участка.

Ранее на Камчатке девочку покусала привязанная к столбу собака.