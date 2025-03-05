На Камчатке девочку покусала привязанная к столбу собака

На Камчатке собака, привязанная к столбу на детской площадке, напала на ребенка

На Камчатке сидящая на привязи собака укусила ребенка, сообщает «Масс Медиа».

Инцидент произошел днем 5 марта около дома №12 на улице Старицына в Петропавловске-Камчатском, когда восьмилетняя девочка возвращалась из школы.

Собака, привязанная к столбу на детской площадке, набросилась на школьницу и прокусила ей руку. В больнице, куда госпитализировали пострадавшую, наложили швы на рану.

Мать сообщила, что ее дочь на некоторое время останется под наблюдением врачей для профилактики инфекций. По словам женщины, ребенок испытал сильный стресс и еще не оправился от случившегося.

Местные жители говорят, что животное уже проявляло агрессию к прохожим, а владелица часто оставляет его без присмотра, игнорируя жалобы соседей. СУ СК России по Камчатскому краю начал доследственную проверку, хозяйку животного могут привлечь к уголовной ответственности.

На днях в Иванове мальчик получил открытый перелом после нападения собаки. Врачи провели пострадавшему экстренную операцию, они оказывают ему всю необходимую помощь, чтобы сохранить конечность.

Ранее в Прикамье 76-летняя женщина попала в реанимацию после нападения стаи собак.