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В США начали массовые увольнения сотрудников ЦРУ

NYT: администрация Трампа начала массовые увольнения сотрудников ЦРУ
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Evelyn Hockstein/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа начала масштабные увольнения сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ), в первую очередь — недавно принятых на работу. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что некоторых сотрудников, примкнувших к ЦРУ за последние два года, вызвали за пределы штаб-квартиры в Лэнгли (штат Вирджиния), где их попросили сдать свои удостоверения личности сотрудникам службы безопасности.

По данным NYT, речь идет об увольнении тех, кто находится на испытательном сроке.

В ЦРУ подтвердили, что часть сотрудников действительно была уволена. Однако точное число пока не называется.

В начале февраля издание The Wall Street Journal сообщало, что ЦРУ предложило всем сотрудникам уволиться за компенсацию.

Позднее Bloomberg писал, что группа из 200 бывших сотрудников ЦРУ обжаловала политику руководства в конгрессе США. Бывшие разведчики потребовали от законодательного органа расследовать инициативу руководства ЦРУ, предложившего сотрудникам уволиться с сохранением зарплаты и льгот на восемь месяцев.

Ранее в минюсте США уволили сотрудников, занимавшихся делами против Трампа.

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