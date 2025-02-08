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Сотни экс-сотрудников ЦРУ обжаловали политику руководства в Конгрессе

Группа из 200 экс-сотрудников ЦРУ обжаловала политику руководства в Конгрессе
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J. Scott Applewhite/AP

Группа из 200 бывших сотрудников Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) обжаловала политику руководства в Конгрессе. Об этом пишет Bloomberg.

Бывшие разведчики, объединившиеся в группу «Стабильное государство» потребовали от конгресса расследовать инициативу руководства ЦРУ, предложившего сотрудникам уволиться с сохранением зарплаты и льгот на восемь месяцев. Своей задачей они называют недопущение формирования кадров по принципу политической лояльности. По их мнению, такая политика может ослабить способность США противостоять Китаю, России и Ирану.

Когда ушли в отставку эти бывшие сотрудники — после инициации президентом США Дональдом Трампом массовых сокращений в государственном аппарате или еще до нее — не уточняется.

До этого сообщалось, что ЦРУ опасается массовых увольнений по инициативе команды Трампа, который заявлял о намерении сократить 10% сотрудников федеральных ведомств.

Ранее всем работникам ЦРУ предложили уволиться.

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