Всем работникам ЦРУ предложили уволиться

Центральное разведывательное управление США предложило всем сотрудникам уволиться за компенсацию. Об этом пишет The Wall Street Journal.

При увольнении сотрудники будут получать заработную плату еще восемь месяцев и сохранять льготы сотрудника в течение этого срока. Подчеркивается, что сокращение его штата производится в рамках достижения поставленных президентом США Дональдом Трампом задач. При этом одной из этих задач было сокращение численности государственного аппарата, а другой — усиление борьбы с наркокартелями, которая входит в число сфер деятельности ЦРУ.

До этого Трамп пообещал уволить чиновников в правительстве США, работающих вне офиса. При этом американский лидер выразил убежденность, что работающие из дома сотрудники федеральных ведомств осуществляют свои функции неэффективно.

Ранее в минюсте США уволили сотрудников, занимавшихся делами против Трампа.