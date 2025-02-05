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Всем работникам ЦРУ предложили уволиться

WSJ: ЦРУ предложило всем сотрудникам уволиться за компенсацию
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J. Scott Applewhite/AP

Центральное разведывательное управление США предложило всем сотрудникам уволиться за компенсацию. Об этом пишет The Wall Street Journal.

При увольнении сотрудники будут получать заработную плату еще восемь месяцев и сохранять льготы сотрудника в течение этого срока. Подчеркивается, что сокращение его штата производится в рамках достижения поставленных президентом США Дональдом Трампом задач. При этом одной из этих задач было сокращение численности государственного аппарата, а другой — усиление борьбы с наркокартелями, которая входит в число сфер деятельности ЦРУ.

До этого Трамп пообещал уволить чиновников в правительстве США, работающих вне офиса. При этом американский лидер выразил убежденность, что работающие из дома сотрудники федеральных ведомств осуществляют свои функции неэффективно.

Ранее в минюсте США уволили сотрудников, занимавшихся делами против Трампа.

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