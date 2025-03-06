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Суд запретил Telegram-канал Зыгаря на территории России

Суд в Смоленске запретил Telegram-канал иноагента Зыгаря на территории РФ
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Ленинский районный суд Смоленска признал Telegram-канал писателя Михаила Зыгаря (признан в РФ иностранным агентом) запрещенным на территории Российской Федерации из-за информации, дискредитирующей Вооруженные силы (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

«Содержащаяся в данном Telegram-канале информация формирует ложное представление о Вооруженных силах Российской Федерации, а также содержит сведения против специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении.

Суд признал информацию, размещенную в канале «Да. Зыгарь», запрещенной к распространению на территории страны.

До этого Московский городской суд признал законным приговор Зыгарю за распространение фейков про ВС РФ. 1 октября прошлого года решение суда по делу писателя вступило в законную силу.

В начале сентября 2024 года стало известно, что Зыгарю грозит уголовное дело о нарушении обязанностей иноагента. Речь идет об издательствах Janet 45 LTD (Болгария) и Sterling Lord Literistic INC (США), от которых в 2021 году журналист получил деньги. Данные сведения поступили в Росфинмониторинг в мае 2022 года.

Ранее стало известно, что иноагентам запретят заниматься образованием и просвещением в РФ.

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