Иноагентам запретят заниматься образованием и просвещением в РФ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, значительно расширяющий ограничения для физических и юридических лиц, признанных иностранными агентами в России. Об этом пишет ТАСС.

Ключевое изменение — полный запрет на участие в любой просветительской и образовательной деятельности на территории РФ, касающееся как детей, так и взрослых.

Инициатива, внесенная в январе группой депутатов во главе с Василием Пискаревым, главой думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства, предполагает внесение поправок в закон «Об образовании в РФ». Законопроект не только запрещает иноагентам преподавание и проведение просветительских мероприятий, но и предусматривает автоматическое аннулирование лицензии на образовательную деятельность при включении организации в реестр иностранных агентов. Это решение, по мнению авторов, призвано предотвратить распространение, как они утверждают, влияния иностранных государств на российское образование.

В конце февраля Минюст России обновил перечень иностранных агентов. С 19 января 2024 года в него включены: смоленский политик Владислав Живица (признан в РФ иностранным агентом), блогер Владислав Олейник (признан в РФ иностранным агентом), журналистка Лола Тагаева (признана в РФ иностранным агентом), активистка Евгения Чирикова (признана в РФ иностранным агентом), социолог Григорий Юдин (признан в РФ иностранным агентом), лекторий «Живое слово», а также «Комитет ингушской независимости», следует из сообщения ведомства.

Ранее против ведущей «Дождя» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) возбудили уголовное дело.