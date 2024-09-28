Михаилу Зыгарю грозит уголовное дело

Журналисту и писателю Михаилу Зыгарю (признан в РФ иностранным агентом) грозит уголовное дело о нарушении обязанностей иноагента. Об этом сообщает ТАСС.

«Рассматривается вопрос о возбуждении в отношении Михаила Зыгаря уголовного дела по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)», — сообщили источники агентства.

Мужчине грозит штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

До этого РИА Новости писало, что, согласно судебным материалам, Зыгаря признали иноагентом из-за финансирования со стороны США и Болгарии.

Речь идет об издательствах Janet 45 LTD (Болгария) и Sterling Lord Literistic INC (США), от которых в 2021 году журналист получил деньги. Данные сведения поступили в Росфинмониторинг в мае 2022 года.

Также в материалах дела говорится, что Зыгарь распространял материалы средств массовой информации, исполняющих функции иноагентов. Сам журналист считает, что сведения о получении им финансирования от иностранных источников являются «недопустимым доказательством» для включения его в реестр СМИ — иностранных агентов.

Зыгаря признали иноагентом в октябре 2022 года. В том же году он уехал из России.

Ранее МВД объявило Зыгаря в розыск на территории России.