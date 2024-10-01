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Приговор журналисту Зыгарю оставили в силе

Мосгорсуд признал законным приговор журналисту Зыгарю за фейки про ВС РФ

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Московский городской суд признал законным приговор журналисту Михаилу Зыгарю (признан в РФ иностранным агентом) за распространение фейков про Вооруженные силы России (ВС РФ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Приговор Басманного суда Москвы от 23 июля 2024 года в отношении Зыгаря оставлен без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — заявили в пресс-службе суда.

Таким образом, приговор вступил в законную силу.

До этого стало известно, что журналисту и писателю Михаилу Зыгарю грозит уголовное дело о нарушении обязанностей иноагента.

Речь идет об издательствах Janet 45 LTD (Болгария) и Sterling Lord Literistic INC (США), от которых в 2021 году журналист получил деньги. Данные сведения поступили в Росфинмониторинг в мае 2022 года.

Также в материалах дела говорится, что Зыгарь распространял материалы средств массовой информации, исполняющих функции иноагентов. Сам журналист считает, что сведения о получении им финансирования от иностранных источников являются «недопустимым доказательством» для включения его в реестр СМИ — иностранных агентов.

Ранее МВД объявило Зыгаря в розыск на территории России.

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