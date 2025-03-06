Песков назвал «сакральным» вопрос поста Путина

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос «Газеты.Ru», постится ли президент РФ Владимир Путин, заявил, что это «сакрально» для каждого человека и не должно обсуждаться публично.

«Мы чуть-чуть подумали, отвечать ли на это. Но это настолько сакрально для каждого, что, наверное, не стоит выносить это в публичную плоскость», — сказал он.

4 марта Песков сообщал, что не может ответить на вопрос, соблюдает ли Путин Великий пост, и пообещал уточнить для журналистов эту информацию.

3 марта у православных верующих начался Великий пост — время духовного очищения и усмирения плоти. Верующим предписывается ограничивать себя в еде и исключить из рациона большинство продуктов животного происхождения. У каждого дня поста свои правила, они зависят от дня недели и от календаря церковных праздников.

В 2021 году СМИ уже спрашивали у Пескова, постится ли Путин. Тогда пресс-секретарь президента не стал отвечать на вопрос и добавил, что соблюдение поста — это личное дело каждого.

В 2017 году сам Путин на встрече с рабочими завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ» признавался, что не всегда соблюдает православные посты.

Ранее врач объяснила, как восполнить нехватку белка во время Великого поста.