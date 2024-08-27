Россиянам напомнили про льготы по ЖКХ для предпенсионеров

В России для предпенсионеров предусмотрен ряд льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Однако важно отметить, что конкретный набор льгот может варьироваться в зависимости от региона проживания, рассказал «Газете.Ru» общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«На федеральном уровне для предпенсионеров установлено право на освобождение от уплаты земельного и имущественного налога на один объект каждого вида недвижимости. Это означает, что предпенсионер может получить льготу на одну квартиру, один дом и один гараж. Такая мера поддержки позволяет существенно снизить финансовую нагрузку на людей предпенсионного возраста», — объяснил он.

Что касается непосредственно льгот по оплате ЖКУ и ЖКХ, они в основном устанавливаются на региональном уровне. Во многих субъектах Российской Федерации предпенсионерам предоставляются скидки на оплату коммунальных услуг. Например, в некоторых регионах предусмотрена компенсация части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

«В Тамбовской области, к примеру, предпенсионеры могут рассчитывать на скидку при оплате капитального ремонта и других жилищно-коммунальных услуг. Это существенная поддержка, учитывая, что расходы на капремонт могут быть довольно значительными. В Краснодарском крае система поддержки предпенсионеров еще более развита. Здесь люди, достигшие возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, имеют право на компенсацию расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Эта мера позволяет существенно снизить финансовую нагрузку на бюджет предпенсионеров», — сказал Бондарь.

Важно отметить, что во многих регионах льготы по ЖКУ и ЖКХ для предпенсионеров сочетаются с другими мерами поддержки. Например, часто предусматривается бесплатный проезд на общественном транспорте, что косвенно также влияет на общие расходы домохозяйства.

Однако нужно понимать, что условия получения льгот и перечень необходимых документов могут отличаться не только в разных регионах, но даже в разных муниципальных образованиях. Поэтому предпенсионерам рекомендуется обращаться в местные органы социальной защиты для получения точной информации о доступных им льготах.

«Кроме того, для получения льгот по ЖКУ и ЖКХ предпенсионеру может потребоваться подтвердить свой статус. Это можно сделать, получив соответствующую справку через личный кабинет на портале Пенсионного фонда России или на портале Госуслуг. Эта процедура достаточно проста и не требует личного посещения офиса ПФР», — отметил специалист.

В целом, система льгот по ЖКУ и ЖКХ для предпенсионеров в России направлена на то, чтобы облегчить финансовое бремя людей, приближающихся к пенсионному возрасту.

«Однако ее эффективность во многом зависит от региональных особенностей и местных программ поддержки. Поэтому предпенсионерам рекомендуется внимательно изучить все доступные в их регионе льготы и своевременно обращаться за их получением», — резюмировал эксперт. ​​​​​​​​

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