«Только взрослые»: турэксперт рассказал о «несемейных» направлениях для отдыха

Туристические направления в последнее время разделились на две основные категории – «семейные» и «несемейные». Это связано с появлением зон облета и увеличением времени в пути, из-за чего на отдельные рейсы россияне с детьми стараются не садиться, рассказал гендиректор Tez Tour Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.

«Как оказалось, очень много стало «несемейных» направлений, куда люди предпочитают лететь вдвоем или поодиночке, без детей. Например, такое направление как Египет, стало больше отдыхом без детей», — отметил эксперт.

Из-за необходимости огибать зоны облета время в пути стало дискомфортным для детей, пояснил Арзуманов. К «семейным» направлениям, которые выбирают россияне с детьми, он отнес ОАЭ, подчеркнув, что сегодня это лидер по семейному отдыху.

До этого вице-президент АТОР Артур Мурадян рассказал, что в начале марта россияне могут выгодно отдохнуть в Египте и ОАЭ. Он сделал такие выводы из расчета стоимости туров на двоих с перелетом продолжительностью в семь ночей. На ближайшее время цены начинаются от 60–80 тыс. рублей, отметил он.

Ранее россиянам назвали неожиданное курортное направление, куда упадут цены на 15%.