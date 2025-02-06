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Россиянам рассказали о выгодных зарубежных направлениях для отдыха в феврале – марте

Турэксперт Мурадян: в Египте можно выгодно отдохнуть в феврале – марте
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Shutterstock

В феврале и начале марта россияне могут выгодно отдохнуть в Египте и ОАЭ. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент АТОР Артур Мурадян.

Эксперт рассмотрел стоимость туров на двоих с перелетом продолжительностью в семь ночей.

«Можно отметить Египет, где сейчас погода приходит в климатическую норму. В новогодние праздники там немного холодновато из-за ветров. Но сейчас погода как раз входит в свой бархатный сезон. И вполне достаточное большое количество вариантов перелета. А цены как раз на ближайшее время заманчивые, от 60–80 тыс. начинаются за тур на двоих», — уточнил он.

В ОАЭ, по его словам, можно отдохнуть за 50–60 тыс. рублей, если выбрать варианты без собственного пляжа. Мурадян добавил, что отдохнуть в турецкой Анталье в этот период можно примерно за 80 тыс. рублей, однако вода для купания в море будет еще холодной.

Данные министерства культуры и туризма РФ до этого показали, что Россия стала лидером турпотока в Турцию по итогам 2024 года. В прошлом году граждане РФ совершили 6 710 198 поездок в Турцию. Это на 400 тыс. больше, чем годом ранее. То есть на 6,3% больше, чем в с 2023 году. Доля российского рынка составила 12,75%.

Ранее россиянам рассказали о неочевидных направлениях для путешествий в России.

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