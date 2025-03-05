Россиянам назвали неожиданное курортное направление, куда упадут цены на 15%

В этом году туркомпании ожидают наплыв путешественников в Тунис. Цены на это направление в то же время упадут на 15% в сравнении с прошлым годом, рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН.

«Инфляция обошла стороной цены в эту страну. Тунис в этом году будет одним из драйверов роста. Представители отрасли отмечают, что прирост в 50% на этом направлении», — отметил эксперт.

По его мнению, россияне в этом плане замещают покидающих Тунис европейцев, так как жители РФ не боятся мировых конфликтов и дружат с Арабским миром.

Напомним, до этого гендиректор Tez Tour Воскан Арзуманов сообщил, что после падения доллара россияне бросились скупать турпутевки и оплачивать летние бронирования, так как валютные колебания позволили им сделать это по выгодной цене. С укреплением доллара спрос начал понижаться.

Ранее россиянам рассказали, на каких зарубежных курортах можно отдохнуть весной.