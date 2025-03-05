Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали неожиданное курортное направление, куда упадут цены на 15%

Турэксперт Мкртчян: поездки в Тунис внезапно станут на 15% дешевле
close
Shutterstock

В этом году туркомпании ожидают наплыв путешественников в Тунис. Цены на это направление в то же время упадут на 15% в сравнении с прошлым годом, рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН.

«Инфляция обошла стороной цены в эту страну. Тунис в этом году будет одним из драйверов роста. Представители отрасли отмечают, что прирост в 50% на этом направлении», — отметил эксперт.

По его мнению, россияне в этом плане замещают покидающих Тунис европейцев, так как жители РФ не боятся мировых конфликтов и дружат с Арабским миром.

Напомним, до этого гендиректор Tez Tour Воскан Арзуманов сообщил, что после падения доллара россияне бросились скупать турпутевки и оплачивать летние бронирования, так как валютные колебания позволили им сделать это по выгодной цене. С укреплением доллара спрос начал понижаться.

Ранее россиянам рассказали, на каких зарубежных курортах можно отдохнуть весной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами