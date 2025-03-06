В Абхазии задержали фигурантов дела о нападении на избирательный участок

Сотрудники правоохранительных органов задержали 10 фигурантов дела о нападении на избирательный участок в поселке Цандрыпш в Абхазии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство внутренних дел республики.

В заявлении отмечается, что сотрудники ведомства провели оперативные мероприятия и взяли под стражу подозреваемых.

«Также <...> изъято оружие, принадлежавшее преступникам, в том числе автоматы, пистолеты, гранаты и боеприпасы», — добавили в МВД.

15 февраля в Абхазии состоялся первый тур голосования на президентских выборах, однако избрать нового главу республики с первого раза не удалось. В связи с этим 1 марта прошел второй тур голосования, по итогам которого победу одержал политик Бадра Гунба. Его поддержали 57% избирателей.

В тот же день группа вооруженных людей совершила нападение на избирательный участок в поселке Цандрыпш, стремясь дестабилизировать политическую ситуацию в Абхазии. Комментируя произошедшее, глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Дмитрий Маршан назвал атаку попыткой сорвать выборы.

По его словам, перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов устроили два гражданина республики. Впоследствии им потребовалась медицинская помощь.

Ранее избранный президент Абхазии высказался об отношениях с РФ.