Россиянам назвали простой способ для удаления жирных пятен на кухне

Смесь из пищевой соды, моющего средства и нескольких капель эфирного масла апельсина поможет удалить следы жира на кухне без агрессивных химических средств. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

«Жир оседает на кухонных поверхностях во время жарки или запекания. Масло распыляется в воздухе, а его частички оседают на плитке, вытяжках и бытовой технике. Если не бороться с этим своевременно, грязь только увеличивается», — отметили в сообщении.

Специалисты посоветовали нанести смесь на загрязненные участки и оставить на несколько минут, после чего — смыть. Удалять жир в микроволновке они рекомендуют путем нагревания воды с лимоном. Плитку у варочной панели можно помыть с помощью лимонного сока, духовку — пастой из соды и воды.

В январе эксперты говорили, что смесь из белого уксуса и картофельного крахмала можно использовать в уборке вместо химических средств, чтобы удалить загрязнения и предотвратить появление плесени в квартире. Для приготовления средства нужно смешать стакан воды со стаканом белого уксуса и столовой ложкой крахмала. Его нужно нанести на грязную поверхность, а после — смыть водой.

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