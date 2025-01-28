Россиянам рассказали, как приготовить натуральное средство для уборки квартиры

Смесь из белого уксуса и картофельного крахмала можно использовать в уборке вместо химических средств, чтобы удалить загрязнения и предотвратить появление плесени в квартире. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

«Ее можно использовать на любых блестящих поверхностях: плитке, стеклах, раковинах и даже в ванной. Кроме очищающего эффекта, средство предотвращает образование плесени, что делает его идеальным выбором для дома», — говорится в сообщении.

Для приготовления средства нужно смешать стакан воды со стаканом белого уксуса и столовой ложкой крахмала. Его нужно нанести на грязную поверхность, а после — смыть водой.

Независимый эксперт, кандидат химических наук Юрий Орлов до этого говорил, что почти все моющие средства, которые используются для уборки дома, являются безопасными для здоровья. По его словам, любые средства для стирки — гели, порошки и капсулы — также безопасны для использования, потому что они проходят контроль до выхода на рынок. При этом опасными могут быть средства для прочистки засоров в канализации на основе щелочи, предупредил Орлов.

Ранее россиян предупредили об опасности уборки без перчаток.