Россиянам назвали средство, которое эффективно удалит пятна с одежды

Для эффективного удаления пятен с одежды вместо привычных соды и уксуса можно использовать 70%-ный спирт, который лучше справляется с загрязнениями. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

По их словам, он может удалить жирные пятна, следы от краски, макияжа, пота и чернил. Для удаления грязи специалисты советуют нанести спирт на ватный диск или чистую ткань, протереть пятно и оставить одежду на несколько минут. После этого ее нужно постирать.

«В отличие от агрессивных отбеливателей, спирт не повреждает ткань и не вызывает выцветания, поэтому его можно использовать даже на деликатных материалах, предварительно протестировав на незаметном участке», — добавили в сообщении.

Врач из Англии Лиза Экерли до этого рассказала, как правильно стирать нижнее белье, чтобы на нем не оставалось бактерий. По ее словам, если стиральная машина не настроена на определенную температуру, микробы будут прилипать к нижнему белью, оставляя его не совсем свежим после стирки. Она уточнила, что температура должна быть не ниже 60 градусов.

Ранее врач рассказала, как часто нужно стирать детские игрушки.