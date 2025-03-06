В Севастополе национализировали имущество лиц, поддерживающих власти Украины и ВСУ

В Севастополе изъято в государственную собственность имущество физических и юридических лиц, поддерживающих власти Украины и финансирующих Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«‎Сегодня утром на заседании правительства приняли постановление об изъятии в государственную собственность Севастополя движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности юридических и физических лиц, в том числе, иностранных»‎, — пишет Развожаев.

В конце февраля этого года парламент Крыма выставил на открытый аукцион часть ранее национализированного имущества. Всего представлено 108 объектов недвижимости в разных городах полуострова и одно нефтеналивное судно.

24 февраля Госсовет Крыма утвердил новый список имущества украинских олигархов и политиков, попадающего под национализацию. В этом списке оказались более 720 объектов недвижимости и предприятий иностранных граждан из недружественных стран. В частности, под национализацию попало имущество семьи бизнесмена из Львова Олега Геншафта и бывшего депутата Верховной рады Украины Людмилы Денисовой.

Ранее украинские олигархи лишились своих самых крупных активов в Крыму.