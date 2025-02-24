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Имущество украинских олигархов и политиков выставили на аукцион в Крыму

В Крыму выставили на аукцион 108 национализированных объектов недвижимости
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Unsplash

Парламент Крыма выставил на открытый аукцион часть ранее национализированного имущества. Всего представлено 108 объектов недвижимости в разных городах полуострова и одно нефтеналивное судно, пишет РИА Новости.

«108 объектов недвижимости в городах Алушта, Керчь, Джанкой, Ялта, пгт. Массандра, в Черноморском, Белогорском, Кировском и Сакском районах, а также одно нефтеналивное судно «Истра» 2013 года постройки», — зачитал список объектов глава парламента Владимир Константинов.

24 февраля госсовет Крыма утвердил новый список имущества украинских олигархов и политиков, попадающего под национализацию. В этом списке оказались более 720 объектов недвижимости и предприятий иностранных граждан из недружественных стран. В частности, под национализацию попало имущество семьи бизнесмена из Львова Олега Геншафта и бывшего депутата Верховной рады Украины Людмилы Денисовой.

До этого Константинов рассказал, что от продажи национализированного имущества Крым выручил почти 5 млрд рублей за последние два года. Также в два с половиной раза выросли доходы от сдачи национализированного имущества. Речь идет о сумме 938,08 млн рублей.

Ранее украинские олигархи лишились своих самых крупных активов в Крыму.

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