В России изменился список регионов-лидеров по количеству студентов

В 12 российских регионах число зачисленных студентов в 2024 году превысило 10 тыс. человек, при этом показатели значительно изменились в 10 регионах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Мониторинг качества приема — 2024», проведенный Высшей школой экономики (ВШЭ) при поддержке министерства науки и высшего образования.

Согласно исследованию, наибольший рост числа принятых на обучение произошел в регионах, где ежегодно принимают в учебные заведения от 1 тыс. до 10 тыс. студентов. В Карачаево-Черкесии в 2024 году количество принятых на обучение абитуриентов увеличилось в два раза (на 94%), в Волгоградской области — на 36,5%. Кроме того, изменения были замечены в Смоленской области (24,5%) и в Тульской области — на 23,2%.

В крупных городах, где количество принятых на обучение подростков превышает 10 тыс. человек, больше всего студентов зафиксировали в Саратовской области — на 10,6%. В 2024 году в городе было принято порядка 10,1 тыс. человек, что позволило области впервые войти в перечень регионов-лидеров.

Всего в список вошли 12 регионов, заметный прирост также был замечен в Свердловской области (+9,1%), Краснодарском крае (+8,6%), Татарстане (+8,3%) и Новосибирской области (+8,4%).

До этого член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова от фракции «Новые люди» сообщила, что в России остается острой проблема дефицита преподавателей в учреждениях средне-профессионального образования. По ее словам, закрыть эту потребность можно за счет привлечения к преподавательской работе в техникумах и колледжах студентов вузов.

Ранее в Госдуме проблему кадрового голода предложили решать распределением выпускников.