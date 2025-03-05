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В Госдуме предложили привлечь студентов вузов к преподаванию в колледжах

Депутат Скрозникова призвала привлечь студентов вузов к преподаванию в колледжах
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Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

В России остается острой проблема дефицита преподавателей в учреждениях средне-профессионального образования. Закрыть эту потребность можно за счет привлечения к преподавательской работе в техникумах и колледжах студентов вузов. Соответствующий законопроект на рассмотрение депутатов внесла член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова от фракции «Новые люди», передает 360.ru со ссылкой на документ.

Скрозникова напомнила, что в России на сегодня насчитывается 4,5 тысячи колледжей и техникумов, а преподавателей при этом готовят всего несколько вузов. Их не хватает, чтобы обучить необходимое количество кадров и закрыть потребности системы среднего профессионального образования.

При этом студентам предоставляют возможность работать преподавателями, но только если они успешно прошли промежуточную аттестацию за три и более лет обучения по профилю «Образование и педагогические науки».

«Такого правового механизма сейчас в законодательстве нет. Мы предлагаем это исправить и уже внесли соответствующий законопроект на рассмотрение Государственной думой», — отметила депутат.

Она назвала также проблемой современную систему оценки контрольных цифр приема в колледжи и техникумы. По ее мнению парламентария, она никак не направлена на решение кадрового вопроса, так как экономика не в силах удержать всех специалистов на профильных рабочих местах.

Напомним, по данным Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» на конец 2024 года в России не хватало по самым скромным подсчетам 250 тысяч учителей с учетом работы многих на двух и более ставках. Этот показатель составлен на основе самых «явных» вакансий, отмечал член Совета Всеволод Луховицкий.

Ранее в Госдуме проблему кадрового голода предложили решать распределением выпускников.

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