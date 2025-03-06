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Росстат зафиксировал рекордный с 1995 года миграционный прирост

Росстат отчитался о номинальном миграционном рекорде с 1995 года
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Павел Лисицын/РИА Новости

Сальдо миграции (4,081 млн прибывших минус 3,513 млн выбывших) стало максимальным с 1995 года, когда прирост составил 599 тыс. человек. Это следует из доклада Росстата.

Однако статистические данные за разные годы не полностью сопоставимы из-за изменений в методологии. С 2011 года Росстат перешел на новую систему учета, а в 2024-м начал ежедневно получать электронные данные от МВД. В среднем за 2011–2023 годы миграционный прирост составлял около 230 тыс. человек в год.

«Рекордный прирост — следствие изменений в передаче данных. Без этого реальный показатель был бы в районе 100–150 тыс. человек», — заявил демограф Игорь Ефремов в беседе с РБК.

Росстат сообщал, что численность населения России на 1 января 2025 года составила 146 миллионов 28 тысяч 325 человек. За 2024 год показатель снизился на 0,08%, однако в 20 субъектах страны зафиксирован прирост. Среди регионов с положительной динамикой — Московская и Ленинградская области, а также республика Ингушетия. По данным Росстата, рост населения наблюдается в Северо-Кавказском, Северо-Западном, Центральном и Уральском федеральных округах.

Ранее сообщалось, что в России впервые за два года выросла безработица.

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