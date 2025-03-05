В России впервые за два года выросла безработица

Безработица в России в январе выросла до 2,4% с исторически минимального значения в 2,3% в декабре. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

По данным организации, в январе текущего года порядка 1,8 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда.

«Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в январе 2025 года составил 2,4% (без исключения сезонного фактора)», — говорится в докладе Росстата.

Отмечается, что рост безработицы в РФ зафиксирован впервые с декабря 2023 года. В последние годы на фоне существенного дефицита кадров безработица неоднократно обновляла исторический минимум. Более того, она фиксировалась на уровне в 2,3% с октября прошлого года.

В феврале бизнес-эксперт и основатель Mozhenkov Progress Consulting Владимир Моженков заявил, что рекордно низкий уровень безработицы в России стал одной из ключевых проблем для предпринимателей в 2024 году. По его словам, это значительно сдерживает рост и масштабирование компаний.

В свою очередь, газета «Известия», ссылаясь на источники, сообщала, что в текущем году безработица в России вырастет с нынешних 2,3% до 2,6%. Издание отмечало, что рост может произойти впервые с пандемийного 2020 года, в котором показатель увеличился до 5,9%.

Ранее экс-глава ЦБ рассказал, когда инфляция в России упадет до 4%.